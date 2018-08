Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul rutier este intens pe DN39, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud, din judetul Constanta. Se circula ingreunat la iesirea de pe Autostrada A4 si intrarea pe DN39, pe podul de la Agigea, din cauza…

- Traficul este aglomerat, vineri dimineata, pe DN 39, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud, din judetul Constanta, la iesirea de pe Autostrada A4 si la intrarea pe DN 39, pe podul de la Agigea, precum si pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanta. Centrul Infotrafic precizeaza ca pe autostrada…

- Traficul rutier este aglomerat, vineri dimineata, pe DN39, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud, din judetul Constanta, dar si la iesirea de pe Autostrada A4 si intrarea pe DN39, pe podul Agigea. Pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta au avut loc trei accidente, fara victime.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la orele 16:00, din cauza lucrarilor de asfaltare efectuate, circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda, la kilometrii 18 si 19, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre capitala.…

- Traficul este intens pe Autostrada Soarelui spre litoral si la ieșirea de pe autostrada A4, iar intre statiunile Eferie Nord si Eforie Sud se desfasoara in coloana. Mai multe tamponari s-au produs din cauza nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Constanta,…

- Se circula ingreunat spre litoral, la ieșirea de pe autostrada A4 și intrarea pe DN39, la Agigea, iar pe autostrada Soarelui valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre Constanța. Aglomerat este și la stația de taxare de la Fetești, tot pe sensul de mers catre mare.Potrivit Centrului…

- In statiunile montane de pe Valea Prahovei, se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme in Comarnic, pe tronsonul kilometric 105 - 107, precum si intre Busteni si Predeal. De asemenea, in zona localitatii Comarnic ploua intens, vizibilitatea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10,00, o femeie, de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Bogdan Voda, dinspre Eforie Sud catre Agigea unde, la intersectia cu strada Bucovina, pe fondul nerespectarii semnificatiei…