Trafic rutier blocat pe DN 67 C, în zona Lacului Oașa, din cauza unei furtuni cu grindină. Mai mulți copaci, doborâți de vânt Trafic rutier blocat pe DN 67 C, in zona Lacului Oașa, din cauza unei furtuni cu grindina. Mai mulți copaci, doborați de vant Traficul rutier este blocat pe drumul național DN 67 C, in zona Lacului Oașa, din județul Alba, luni, 15 iulie, in jurul orei 14.00. Potrivit IPJ Alba, traficul este blocat din cauza unei furtuni cu grindina și copaci cazuți pe carosabil. Din primele informații nu au fost inregistrate victime, in urma furtunii. Știre in curs

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

