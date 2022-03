Trafic rutier blocat în județul Mureș, din cauza unui accident Un accident rutier s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, intre doua autocamioane in localitatea mureșeana Nadeș. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, accidentul s-a produs pe strada principal, in momentul in care 2 autocamioane s-au ciocnit frontal. In urma impactului au rezultat 2 victime de cod verde.Pompierii militari asigura masurile specifice de prevenire și stingere a [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

