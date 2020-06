Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut joi o ședința cu reprezentanții Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a pandemiei. La finalul intalnirii, președintele a facut o declarație de presa, in care a vorbit despre principalele masuri care vor intra in vigoare de saptamanile urmatoare. ”In ce priveste deplasarile…

- Declarația pe propria raspundere nu a fost eliminata. A fost emis modelul oficial, iar declarație trebuie aratata in cazul deplasarilor intre localitați, in condiții bine stabilite. Incepand din data de 15 mai de la miezul nopții Romania a intrat in stare de alerta pentru 30 de zile.…

- Românii nu vor mai putea ieși din localitate dupa 15 mai fara o declarație pe propria raspundere care se poate descarca de AICI. Totuși în hotarârea adoptata de Comitetul pentru Situații Speciale de Urgența nu se precizeaza însa cum vor fi sancționați cei care încalca…

- Romanii așteapta cu nerabdare relaxarea masurilor impuse de autoritați pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus și mulți dintre ei și-ar dori sa mearga la munte sau la mare, insa mai au de așteptat.

- Ministrul Sanatatii a precizat ca pentru "evenimente restranse in familie" sau pentru efectuarea unor munci agricole in afara localitatii se va putea iesi din localitate. Oamenii trebuie sa dovedeasca, insa, unde se duce, prin furnizarea adresei, prin prezentarea unui act de identitatea, conform…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni la Parlament, intrebat de jurnaliști daca in Starea de Alerta, dupa 15 mai, la ieșirea din localitate mai trebuie declarație scrisa.„Deocamdata ne-am gandit sa fie verbala si sa putem dovedi cu ceva, un act de proprietate de exemplu. Trebuie…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a explicat, luni, ca dupa 15 mai, cand va expira starea de urgența, deplasarile in afara localitații vor trebui sa fie limitate și bine justificate și se vor face in baza unei „declarații verbale” care insa va trebui dovedita cumva, cu un act sau cu o adresa.

- Dupa data de 15 mai romanii nu mai au nevoie de declarația pe propria raspundere la ieșirea din oraș sau din județ, autoritațile luand decizia de a nu impune o limita in zonele metropolitane, a declarat Marcel vela, ministrul de Interne, pe pagina sa de Facebook. Marcel Vela a anunțat, pe Facebook,…