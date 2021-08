Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru siguranta traficului (NHTSA) a anuntat, luni, ca a initiat procedura oficiala de investigare in cazul sistemului de pilot automat al Tesla, dupa o serie de accidente in care au fost implicate vehicule ale serviciilor de urgenta, transmit Reuters si AP. Investigatia vizeaza 765.000…

- Mii de angajati Mercedes au fost plasati in Kurzarbeit (program de lucru redus) la uzinele din Sindelfingen, Rastatt si Bremen. In plus, productia a fost oprita la unitatea din Kecskemet, Ungaria, si nu va fi reluata pana in ultima parte a lunii august, potrivit unui anunț Daimler. Cauza? Criza globala…

- Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat miercuri, 21 iulie, ca un referendum va avea loc in Ungaria și a cerut sprijinul alegatorilor pentru legea anti-LGBT, dupa lansarea unei proceduri de incalcare a dreptului comunitar impotriva Budapestei de catre Comisia Europeana. Autoritațile de la Budapesta…

- Primaria municipiului Galați anunța ca vineri, 16.07.2021, in intervalul orar 08.00 – 12.00, pe str. Nicolae Balcescu, pe tronsonul cuprins intre str. Universitații și str. Mavramol, se vor executa lucrari de asfaltare a carosabilului afectat in urma accidentelor de teren. In consecința, se va impune…

- Intervenție dificila a pompierilor in cazul incendiului care a izbucnit in noaptea trecuta la un depozit de deșeuri de plastic din Salonta județul Bihor. De asemenea, ministrul Mediului a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca a anunțat autoritațile din Ungaria despre incident. UPDATE…

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. O persoana a murit și alte 16 au fost ranite intr-un accident produs in aceasta noapte pe autostrada Deva-Nadlac din județul Arad, Romania. Un microbuz cu 17 persoane a intrat intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Potrivit presei de peste Prut, printre victime…

- In orașul in care procurorii considera amenințarea cu moartea a unei familii de oameni de afaceri ca ceva natural iar dreptul elevilor romani la invațamant in limba materna cand vine vorba de anumite specializari de meserii este refuzat, mașini cu numere de Ungaria fac legea in oraș! De ani și ani…

- Autoritațile ungare au revizuit condițiile de intrare in Ungaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Romanii pot intra in Ungaria fara carantina și fara test anti-COVID daca au certificat de...