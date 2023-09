Stiri pe aceeasi tema

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat, luni, ca vicecampioana va juca derby-ul cu CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 8 din Superliga, pe stadionul Steaua. FCSB - CS Universitatea Craiova se joaca in weekend-ul 2-3 septembrie. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), spune ca vicecampioana Romaniei a facut o solicitare pentru a disputa partida cu CS Universitatea Craiova, din etapa cu numarul 8 din Superliga, pe arena din Ghencea. Meciul este programat in weekend-ul 2-3 septembrie. FCSB a disputat…

- Partida dintre FCSB și Nordsjaelland, din turul trei preliminar al Conference League, se va disputa pe Stadionul „Steaua” din Capitala. Dupa ce duminica a disputat primul meci pe noul Stadion „Steaua”, FCSB revine pe arena din Ghencea pentru partida tur cu FC Nordsjaelland, din turul trei preliminar…

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…

- Traficul rutier va fi restrictionat progresiv, miercuri, in zona stadionului Ghencea din Capitala, unde va avea loc, incepand cu ora 22,00, partida de fotbal Spania - Ucraina, in cadrul Semifinalei Campionatului European de Fotbal Under 21 (EURO 2023 - U21).

- Video! Rețineri dupa bataia intre ultrașii de la CSA Steaua și Dinamo din Capitala: 9 barbați au ajuns in spatele gratiilorCei noua ultrași saltați de polițiștii din București dupa bataia dintre galeriile de la CSA Steaua și Dinamo au fost reținuți. Este vorba despre membri ai echipei din Ghencea.…

- Campioana Romaniei la Liga Elitelor, Universitatea Craiova , se pregatește de un nou meci de mare importanța. Sambata, 3 mai, de la ora 13.00, pe stadionul „Steaua“ din București, trupa lui Ștefan Florescu o intalnește pe deținatoarea Cupei, FCSB. Miza este trofeul Supercupei Ligii de Tineret. Meciul…