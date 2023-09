Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca pana la jumatatea lunii noiembrie traficul va fi restricționat pe Valea Oltului. In perioada 18.09.2023 – 14.11.2023, se vor institui restrictii de circulatie pe DN 7, km 246+500 – km 251+025, in vederea executarii mai multor tipuri de lucrari, anunta CNAIR. Vor avea loc lucrari de stabilizare a versantilor pe sectorul cuprins intre km 246+722 si km 247+015 ”Traficul se va inchide pe sectoare de drum de maximum 250 m, in reprize de 20 de minute, la intervale de 30 de minute, in functie de intensitatea traficului la…