Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un proiect de lege prin care pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada ar putea fi amendați. Datele MAI arata ca in ultimii ani numarul accidentelor rutiere provocate de pietoni a crescut semnificativ. Potrivit MAI, in…

- Vineri, 26 martie, ora 07.35, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu trei victime. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 25 de ani din Oradea a condus un autoturism pe strada Gheorghe Doja, iar cand a ajuns la…

- Se acționeaza pe strada Ștefan cel Mare pentru indepartarea mizeriei depuse la marginea carosabilului și imbunatațirea condițiilor de trafic. Echipele de salubritate au intervenit astazi pe porțiunea de drum cuprinsa

- Conform graficului de lucru, in aceasta saptamana continua decopertarea suprafeței carosabile pe strada Avram Iancu, in etapa premergatoare asfaltarii. Lucrarile de reabilitare a carosabilului se extind pe strada Constantin Bratescu, intre strada Avram Iancu și strada I.G. Duca și pe strada Griviței,…

- Atentie, soferi Se decoperteaza carosabilul pe strada Avram Iancu.Echipele administratorului drumului public intervin astazi cu utilaje pentru frezarea carosabilului pe strada Avram Iancu, circulatia autovehiculelor fiind restrictionata alternativ, pe cate un sens de mers, pana la ora 16:00.Interventiile…

- Primaria Turda: Odata cu venirea primaverii incepem curațenia generala pe arterele principale din orașul nostru. In perioada 02 –05 martie, in intervalul orar 9:00 – 13:00, echipele de salubritate demareaza

- Un motociclist care face livrari la TAZZ a fost surprins cand rupea oglinzile in trafic.”Ct-09-zxr un motociclist bezmetic care a rupt 2 oglinzi in trafic cu mana numai cat am fost de fata la 2 semafoare. Daca are unul dintre cei doi pagubiti nevoie de martor sa ma contacteze”, relateaza șoferii.

- Marriot se pregatește sa intre pe piața hoteliera din Cluj-Napoca cu noul hotel de pe strada Avram Iancu la numerele 21-23, dar acest lucru ar putea sa mai dureze. Clujenii sunt iritați de construcția mamut care a aparut peste noapte în centrul orașului și…