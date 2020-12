Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera anunța ca traficul auto este restricționat temporar pe șoseaua Panduri, segmentul de drum cuprins intre strada Dr. Dumitru Bagdasar si bulevardul Geniului, dupa ce s-a surpat o parte a partii carosabile. “Incepand cu ora 10,00, Brigada Rutiera a fost informata de administratorul drumului…

- Trafic restricționat pe un segment din bd. Ștefan Cel Mare din capitala la primele ore ale dimineții, in urma unei alerte cu bomba in cladirea Primariei Chișinau. In jurul cladirii Primariei sint adunate mașini ale Poliției, Ambulanței și Pompierilor. Iar traficul este restricționat pe o banda pe bd.…

- Traficul rutier este restricționat, marți, pe prima banda și pe banda de urgența a Autostrazii București – Pitești, dupa ce un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca pe autostrada A1 București -Pitești,…

- Centrul Infotrafic anunța ca marți sunt instituite restricții de trafic pe Transfagarașan, pentru a permite desfașurarea unui eveniment media.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier va fi inchis pe DN 7C (Transfagarașan) pe tronsonul kilometric…

- Un accident grav s-a petrecut luni seara in zona de Nord a Capitalei. Un conducator auto in varsta a spulberat doi pietoni, iar unul dintre acestia a decedat, in timp ce celalalt a fost ranit grav.