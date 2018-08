Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Str. Armeneasca, intre Bd. Carol si Str. Arcului, fiind deviat prin Str. Spatarului si Str. Arcului, dar si pe str. Rafael Sanzio, intre Str....

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, in zona Monumentului Eroilor din Capitalei, cu ocazia ceremoniei militare si religioase, dedicate "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, anunta Brigada Rutiera.

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, citat de Agerpres.…

- Mai multe incidente au loc in Piata Victoriei din Capitala, unde mai multi protestatari s-au imbrancit cu jandarmii, dupa ce au incercat sa forteze cordonul format de oamenii legii. O parte dintre manifestanti au fost ridicati. Traficul pe bulevarul Kiseleff a fost blocat de politistii rutieri. Principala…

- Aerul poluat din Capitala a facut din Bucuresti un oras „toxic”, in 2017 fiind depasite valorile maxime de poluare la nivelul Capitalei. Traficul aglomerat si numarul mare de masini rulate achizitionate odata cu desfiintarea timbrului de mediu sunt doar cateva dintre motivele pentru care locuitorii…

- Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti este restrictionat miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul auto este restrictionat, vineri seara, pe Ausostrada Soarelui, la kilometrul 17, in apropierea Capitalei, pe sensul Constanta - Bucuresti din cauza aparitiei unei denivelari pe carosabil.