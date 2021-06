Trafic restricționat pe DN1. Șase persoane rănite în urma unui accident Traficul este restricționat pe DN1 duminica din cauza unui accident grav produs pe Valea Prahovei. In urma accidentului, șase persoane au fost ranite. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, in accident au fost implicate doua masini, conduse de o femeie de 50 de ani si un barbat in varsta de 65 de ani, relateaza Agerpres. Traficul rutier este restrictionat pe banda nr. 1 a sensului de mers Bucuresti – Brasov, fiind dirijat alternativ. Conform IPJ Prahova, conducatorii auto nu au putut fi testati cu aparatul etilotest la fata locului. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea modului de producere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

