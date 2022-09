Trafic restricționat pe DN1 - O mașină s-a răsturnat pe șosea Traficul este restricționat pe DN1 intre Brașov și Sibiu din cauza unui accident. Doua mașini s-au lovit violent, iar una dintre ele s-a rasturnat pe șosea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Trafic restricționat pe DN1 - O mașina s-a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Trafic restricționat pe DN1 - O mașina s-a…

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restricționat, pana luni, pe autostrada A1 Sibiu - Deva, in zona localitații Saliște, județul Sibiu, din cauza gropilor sapate in șosea de ploaie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a murit, joi seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit DN 67A, la ieșirea din Strehaia, județul Mehedinți, și s-a rasturnat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un tanar a fost ranit grav, luni seara, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe un drum judetean, la intrare in localitatea Oncesti, fiind descarcerat de pompieri si transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu.…

- Poligonul Babadag, aflat intre satele Enisala si Salcioara, pe drumul judetean 222, va gazdui in perioada 8-31 august noi exercitii militare, iar Consiliul Judetean (CJ) Tulcea a anuntat pe site-ul propriu ca in aceasta perioada traficul in zona va fi restrictionat, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Patru persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme dupa ce masina de teren in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in apropiere de localitatea Hamba din judetul Sibiu, la fata locului intervenind mai multe echipaje de Ambulanta si ale ISU. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un adolescent de 15 ani a furat masina tatalui sau si s-a rasturnat cu ea, nefiind insa ranit. Testele facute de politisti au iesit pozitive la substante psihoactive. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Traficul rutier este restrictionat, luni, pe DN 1, Centura Ploiesti Vest, dupa ce un tanar de 22 de ani s-a aruncat din masina in care se afla. El a fost ranit si primeste ingrijiri medicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…