- Se inchide traficul rutier pe b-dul. Mihai Eminescu din Timișoara, de vineri, 10 septembrie. Aici vor avea loc lucrari de asfaltare, mai precis se va așterne stratul de uzura pe tronsonul situat intre b-dul. Revoluției din 1989 și str. Michelangelo.

- Ruben Lațcau a mers, miercuri, pe mai multe șantiere din Timișoara unde se lucreaza la reabilitarea trotuarelor. „Avem in clipa de fața lucrari de reparații pe C.D. Loga și pe Mihai Eminescu, tronsoanele de la Michelangelo la Revoluției. Acolo m-am intalnit cu reprezentanții Societații de Drumuri Municipale…

- Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara a avizat urmatoarele masuri: - Prelungirea inchiderii traficului rutier pe b-dul. Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre b-dul. Revoluției din 1989 si str. Michelangelo pana in data de... The post Se inchide traficul pe Loga, intre Michelangelo…

- Noi restricții in circulația rutiera la Timișoara. Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara a avizat o serie de noi masuri de limitare a accesului necesare in vederea efectuarii unor lucrari de reparații. Astfel, continua prelungirea inchiderii traficului rutier pe b-dul. Mihai Eminescu,…

- Circulația mai multor linii de transport va fi deviata și dupa data de 19 august, anunța STPT, din cauza lucrarilor care au loc pe bulevardul Mihai Eminescu. Mijloacele de transport in comun de pe liniile L15, L16, L40 și E7 vor circula deviat pana in 23 august. Astfel, pe linia 40, de la Punctele Cardinale…

- Comisia de circulație de Primariei Timișoara a aprobat masuri care vizeaza traficul rutier, impuse de realizarea unor lucrari. Astfel, s-a decis inchiderea traficului rutier pe bd. Mihai Eminescu, pe tronsonul cuprins intre strazile Michelangelo și bd. Revoluției din 1989, in data de 17 august, intre…

- Lucrarile vor continua miercuri, cand se va executa stratul de uzura, precizeaza Primaria Municipiului Constanta. Interventiile se vor desfasura cu restrictii de parcare, in intervalul orar 08.00 17.00.Noi locuri de parcare sunt in curs de amenajare in arealul delimitat de bulevardul Alexandru Lapusneanu…

- Comisia tehnica pe probleme de circulație și trafic rutier din cadrul Primariei Oradea a avizat in ședința de joi, inchiderea strazii Atelierelor pana pe 13 septembrie și devierea circulației rutiere.