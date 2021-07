Trafic restricționat pe A3. Mașină cuprinsă de flăcări O mașina a luat foc pe Autostrada A3, la ieșirea spre Chețani. „Evenimentul nu s-a soldat cu persoane ranite, intre timp incendiul a fost și lichidat. In acest moment, traficul se desfașoara fluent pe banda numarul 2. Banda de urgența și prima banda sunt, pentru scurt timp, restricționate pentru a permite intervenția pompierilor. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudența sporita in zona, sa pastreze distanța regulamentara intre vehicule și sa se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare,” a declarat pentru Digi24 Alexandru Andronache,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au impus restricții de trafic pe un sector in lungime de un kilometru al autostrazii A1, in apropierea orașului Sibiu. Restricțiile vor fi in vigoare pana marți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca de duminica, la ora 09.00, pana marți, pe autostrada…

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- O masina aflata in mers, pe DN22, a fost cuprinsa de flacari, scrie realitateadetulcea.net . Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus autoturismul in proporție de 90 la suta.Din fericire cele doua persoane aflate in acesta au reușit sa se evacueze in siguranța.Cauza…

- Incendiu puternic, sambata, pe autostrada Timișoara – Arad. Doi tineri au fost transportați la spital dupa ce au sarit dintr-o mașina care a luat foc in mers. Autoturismul ramasese fara frane.

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 9 mai 2021, in jurul orei 11.00, pe Autostrada A10, sens Turda – Aiud, un autoturism fiind cuprins de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Autostrada…

- Detașamentul de Pompieri Aiud intervine, duminica, in jurul orei 11.00, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe autostrada A10, sensul de mers Turda – Aiud, la kilometrul 49. Din primele informații, mașina este staționata pe banda de urgenta, incendiul manifestandu-se generalizat. Forte…

- INCENDIU pe autostrada A10, sens Turda – Aiud: O mașina, cuprinsa de FLACARI, pe banda de urgența Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 9 mai, in jurul orei 11:00, pe autostrada A10, sens Turda – Aiud, o mașina fiind cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari in parcarea Manastirii Prislop din pasul montan cu același nume, in noaptea de 5 spre 6 mai. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incendiului, la fața locului ajungand pompierii din zona. Dragoș HOJDA The post AZI NOAPTE – Mașina cuprinsa de flacari in parcarea…