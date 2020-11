Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, organizeaza marți 1 Decembrie 2020, la Caminul Cultural din Medieșu Aurit, un spectacol omagial dedicat Zilei…

- Orașul Otopeni, impreuna cu alte cinci localitați din județul Ilfov, urmeaza sa intre in carantina de sambata seara, de la ora 22.00. Oficialitațile dau asigurari ca traficul spre aeroportul ”Henri Coanda” nu va fi restricționat.Prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir, a precizat sambata, pentru Libertatea,…

- Majoritatea evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Alba Iulia, oras care in 1 Decembrie ar urma, daca situatia epidemiologica o va permite, sa iasa din carantina, vor fi transmise online.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale la Arcul de Triumf din Capitala cu participarea a cel mult 400

- Accesul la terenurile de joaca din Capitala ramane in continuare restrictionat. Precizarea a fost facuta de seful Directiei generale locativ-comunale si amenajare a municipiului Chisinau, Ion Burdiumov, care sustine ca situatia epidemiologica nu permite ridicarea masurii.

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata seara in zona Pietei Constitutiei si duminica, incepand cu ora 07,00, pe traseul de alergare al Maratonului International Bucuresti si pe strazile adiacente, pana la finalizarea cursei, a informat Brigada Rutiera a Capitalei. Maratonul are punctul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 15:30, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, este restrictionat traficul pe a doua banda, pe tronsonul 74+800 de metri - 74+300 de metri, localitatea Dor Marunt, judetul Calarasi,…

- Brigada Rutiera a anunțat ca luni seara, 7.09 a.c., in jurul orei 20:40, pe Șos. Chitilei din Capitala s-a produs un accident rutier grav in urma careia o persoana a murit și alta a fost grav ranita. Din primele date, conducatorul unui autovehicul in varsta de 76 de ani care se deplasa pe Șos. Chitilei,…