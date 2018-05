Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza un mars motorizat spre Bucuresti cu scopul de a atrage atentia

- Strazile Matei Millo si Ion Otetelesanu se vor transforma sambata si duminica intr-un spatiu de utilitate publica, dedicat socializarii si recreerii, in inima Cartierului Creativ, fiind destinate exclusiv pietonilor, informeaza ARCUB. Pe langa o serie de DJ performances alaturi de Chill…

- In acest weekend, strazile Matei Millo si Ion Otetelesanu, din zona Cercului Militar din Bucuresti, vor fi inchise circulatiei rutiere, anunta Primaria Capitalei, precizand ca artere vor fi transformate in cai pietonale cu ocazia desfasurarii...

- O campanie de donare de sange se va desfasura, de vineri pana duminica, in mall-ul Sun Plaza din Capitala, recoltarea urmand sa fie realizata de medicii de la Centrul de Transfuzie Sanguina. Cei care doresc sa doneze trebuie sa aiba peste 18 ani, sa nu fi suferit interventii chirurgicale in ultimele…

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane.

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Paznicii. Acestia par sa reprezinte solutia impotriva actelor de vandalism. Este concluzia la care a ajuns Primaria Capitalei care anul acesta va contracta o firma de paza pentru Pasajul Latin din Bucuresti, tinta vandalilor de ani intregi.

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…