Stiri pe aceeasi tema

- Cablul electric submarin ce urmeaza sa lege Azerbaidjan și Georgia de Romania, prin Marea Neagra, va aduce energie electrica la prețuri accesibile in regiune, de care va putea beneficia și Republica Moldova. Un anunț in acest sens a fost facut de Ministerul Energiei. {{673686}}„La acest proiect, sprijinit…

- Susținerea oferita de Romania pentru Republica Moldova și Ucraina contribuie direct la consolidarea securitații țarii noastre, așa ca eforturile Bucureștiului trebuie sa fie cuprinzatoare, care sa asigure sprijinul necesar pentru partenerii vulnerabili din regiune. Declarația a fost facuta de membrii…

- Liderul grupului AUR din Senat și președintele Comisiei pentru romanii de pretutindeni, Claudiu Tarziu, a transmis marți o scrisoare deschisa lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, in care ii solicita retragerea celor 120.000 de cetațenii ucrainene acordate unor persoane din regiunea transnistreana,…

- Transnistria este o fașie de pamant de 4.000 de kilometri patrați din Republica Moldova, intinsa de-a lungul Raului Nistru, la granița cu Ucraina. De peste 30 de ani, zona ramane una de conflict inghețat, iar Moldova nu-și poate controla o buna bucata din granița aflata in mainile separatiștilor.

- Regiunea separatista Transnistria este o fașie ingusta de pamant intre raul Nistru și granița cu Ucraina care s-a desprins din Republica Moldova in 1990. Separarea vine in urma unor tensiuni cauzate de ingrijorarile cu privire la naționalismul moldovenesc.

- Oficialul NATO a dat asigurari ca forțele armate ale alianței acorda o vigilența sporita granițelor, conștiente de gradul de periculozitate al unui razboi și de probabilitatea unor incidente."Razboaiele sunt periculoase si pentru ca incidentele si accidentele se pot intampla. De aceea suntem atat de…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Razboiul mare de-abia urmeaza. Se vorbește ca in zilele apropiate Kremlinul recurge la inca un val de mobilizari, iar pentru a lipsi Ucraina de livrarile de armament occidental, Putin ar putea lovi din nord, de pe teritoriul belarus, de-a lungul graniței Ucrainei cu Polonia, spre Lviv. Alta lovitura,…