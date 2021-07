Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța, este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat ingreunat pe benzile unu și doi. S-au format coloane in mișcare […] The post Trafic reluat pe A2, in urma carambolului. Se circula ingreunat spre litoral. Coloana de mașini de 10 kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .