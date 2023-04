Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier la Nadlac, pe DN 7, este blocat dupa ce un autocamion care efectua o manevra de intoarcere s-a rasturnat, informeaza Centrul INFOYTRAFIC al Poliției Romane. „Nu au rezultat victime. Circulația rutiera este oprita, valorile de trafic fiind ridicate. Exista rute ocolitoare pe DJ 709D și…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 12 aprilie, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.…

- Migranții au fost prinși la Nadlac II și se aflau ascunși in cinci TIR-uri inmatriculate in Turcia, Bulgaria si Romania, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 12 aprilie, de Poliția de Frontiera.Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 137 de cetateni straini…

- Un TIR a intrat in balizele care semnalizeaza lucrarile la podul de la Cernavoda, fiind solicitata interventia elicopterului SMURD. Traficul rutier in zona este blocat. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul…

- O mașina s-a rasturnat pe șosea și traficul este ingreunat, anunța autoritațile. Accidentul a avut loc luni, pe DN1.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Otopeni, pe sensul de mers catre Ploiești, s-a produs un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri, 8 martie 2023, incepand cu orele 22.00 se va desfașura un transport agabaritic in convoi pe ruta PTF II Nadlac – Autostrada A1 – Autostrada A11 – Arad – DN7 – Ilia – Autostrada A1 – Autostrada A10 – Autostrada A3…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…