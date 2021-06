Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de la salubrizare a accidentat mortal, joi, o persoana care era intinsa pe carosabil, pe DN 5 București - Giurgiu, la ieșirea din localitatea Calugareni, pe sensul catre comuna Adunații Copaceni, din județul Giurgiu, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Patru persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a ajuns intr-o rapa, duminica, pe DN 11, in comuna Bogdanești, Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 11, intre Onești…

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Traficul este oprit sambata la pranz pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, dupa ce o mașina a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a avut loc pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 31, pe sensul catre litoral,…

- Traficul este oprit sambata la pranz pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, dupa ce o mașina a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a...

- Traficul este oprit sambata dimineața pe DN1, in județul Bihor, dupa ce o mașina a intrat intr-un stalp, care a cazut pe șosea. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitații Topa de Criș, județul Bihor, șoferul…

- Patru mașini, printre care și o cisterna cu acid fosforic, au fost implicate sambata dimineața intr-un accident produs pe DN24, in partea de nord a județului Galați. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 24 Tecuci-Tișița, in apropierea…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu, in zona efectuandu-se lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri, in functie de conditiile meteorologice, sunt impuse mai multe restrictii de trafic…