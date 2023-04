Trafic oprit pe DN 7, centura orasului Calimanesti, din cauza unor noi caderi de pietre. In aceasta saptamana traficul a fost oprit in mai multe randuri din aceeași cauza. Traficul pe centura orasului Calimanesti a fost inchisa din cauza caderilor de pietre Traficul rutier este oprit, sambata seara, pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea. Cauza, au avut loc noi caderi de pietre de pe versanti. Initial, in zona se circula pe un singur fir, alternativ. Ulterior autoritatile au luat decizia de a inchide traficul complet din cauza caderilor masive de pietre.