Traficul rutier este oprit vineri dimineata pe A2 Bucuresti – Constanta, in zona municipiului Medgidia, din cauza unui carambol, in care au fost implicate 20 de autoturisme, doua persoane fiind ranite, dintre care una este incarcerata. Potrivit IGSU, a fost activat planul rosu de interventie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 183, in zona municipiului Medgidia, pe sensul catre litoral, judetul Constanta, s-a produs un carambol in care au fost implicate 20 de autoturisme. Conform primelor informatii,…