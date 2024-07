Traficul se desfasoara normal vineri pe Podul Giurgiu-Ruse in zona punctului de control de la Podul Prieteniei, langa Ruse, si nu exista ambuteiaje, potrivit reporterilor BTA. Angajatii Politiei de Frontiera spun ca pentru a traversa podul masinile nu asteapta mai mult de cinci minute – durata culorii rosii a semaforului. Acesta a fost instalat miercuri, […] The post Trafic normal pe Podul Giurgiu-Ruse. Masinile asteapta cel mult 5 minute, cat e rosu la semafor appeared first on Puterea.ro .