Tranzitul persoanelor prin vamile Petea si Urziceni de la frontiera cu Ungaria a fost intrerupt luni dupa-amiaza din cauza unor disfunctionalitati la sistemul informatic maghiar, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.

"Din cauza unor disfunctionalitati la sistemul informatic al autoritatilor maghiare, atat in PTF Petea, cat si in PTF Urziceni traficul este intrerupt. Colegii maghiari nu au putut preciza in cat timp va fi remediata problema si cand va putea fi reluat traficul", a anuntat ITPF.

