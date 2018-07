Stiri pe aceeasi tema

- Accident in cartierul Floreasca, provocat de un șofer urmarit de Poliție. Șoferul unei mașini a provocat un accident in lanț, vineri, in cartierul Floreasca din Capitala. Din primele informații, barbatul a incercat sa intoarca pe linia continua și a izbit cu bolidul alte cinci mașini, noteaza observator.tv…

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- UPDATE: Potrivit Infotrafic, duminica la pranz, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1, intre Predeal si Azuga. In zona s-a format o coloana de autoturisme care…

- Traficul rutier a inceput sa se intensifice, luni, in jurul pranzului, pe DN 1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe sensul de mers catre Bucuresti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, la aceasta ora se inregistreaza trafic intens…

- Un pieton a fost ucis in urma unui accident petrecut pe șoseaua Mihai Bravu din Capitala. Traficul a fost blocat marți dimineața (22 mai). Barbatul de 36 de ani a fost lovit in plin de o mașina, dupa ce ar fi traversat neregulamentar. Polițiștii spun ca șoferul se deplasa pe șoseaua Mihai Bravu, iar…

- TRAFICUL RUTIER PE AUTOSTRADA A1 BUCURESTI - PITESTI ESTE BLOCAT PE SENSUL CATRE CAPITALA Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, traficul este blocat pe sensul catre Capitala, la kilometrul 13+500 de metri, din cauza unui…

- Traficul pe DN 1 in zona localitații Timișul de Sus se desfașoara anevoios din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme care s-au izbit frontal. Din primele cercetari cauza producerii evenimentului a fost depașirea neregulamentara. Traficul spre mare inregistreaza valori…