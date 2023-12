Stiri pe aceeasi tema

- Se inregistreaza trafic intens pe Autostrada A1, in direcția Nadlac spre Deva, la nodul rutier din Margina, județul Timiș. O coloana de mașini s-a format pe 7 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Este vorba despre femeia care l-a ascuns pe edilul fugar timp de o zi in casa sa din Germania.De asemenea, l-a transportat cu mașina sa pe Catalin Cherecheș la Augsburg, unde fostul primar planuia sa gaseasca un alt mijloc de transport, dar a fost arestat. In timpul drumului spre Augsburg,…

- Șeful Executivului Marcel Ciolacu susține ca in anul 2024 se vor finaliza aproximativ 250 de kilometri de autostrada și drum expres, la o conferința organizata cu prilejul semnarii contractului A7.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost, miercuri in șantierele de pe Autostrada de Centura București Sud pentru a vedea cați kilometri pot fi dați in trafic pana la sfarșitul acestui an.

- Pe imaginile surprinse de camera de bord a unei mașini se vede cum o racheta a lovit, marți, 31 octombrie, autostrada aglomerata Route 4, langa orașul de coasta Ashdod, in vestul țarii, la 60 de kilometri de Ierusalim.

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit in trafic pentru ca a refuzat sa se opreasca la semnalele polițiștilor rutieri. In urma cursei nebune, atat pe A1, cat și DN7, a avariat și o autoutilitara, fara sa opreasca. Oamenii legii au fost nevoiți sa foloseasca arma din dotare. Nici dupa doua focuri trase…

- In aceste momente, pe Autostrada A4, in apropierea Portului Constanta, se intinde pe kilometri intregi o coloana de autovehicule care asteapta sa intre in port. In aceste momente, pe Autostrada A4, in apropierea Portului Constanta, se intinde pe kilometri intregi o coloana imensa de autovehicule care…

- Trafic ingreunat pe autostrada A1, km 341+100, in apropiere de Oraștie, sensul de mers spre Sibiu, in urma unui accident. Se circula pe banda a doua. Din primele informații de la fața locului, rezulta ca a avut loc o coliziune intre un camion și o camioneta.