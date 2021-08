Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza luni ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana. Politistii recomanda urmatoarele rute alternative: * Bucuresti - DN 2 Urziceni - Urziceni - Harsova - Constanta - DN 2A * Bucuresti - DN 3 - Fundulea A2 - Lehliu - A2. Centrul Infotrafic le recomanda conducatorilor auto sa pastreze in mers o distanta corespunzatoare, care sa le permita sa opreasca in conditii de siguranta, sa respecte limitele legale de viteza, sa foloseasca luminile de intalnire,…