Trafic intens la vămile din ţară 185.000 de persoane au intrat ieri in Romania – anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Dintre acestia, 12.000 au fost ucraineni, in scadere cu 8,4% fata de ziua precedenta. Pe ambele sensuri de intrare si de iesire au tranzitat granitele Romaniei circa 358.000 de persoane, cetateni romani si straini. De la 10 februarie 2022, de dinaintea conflictului din tara vecina, au intrat in tara noastra 1,7 milioane de cetateni ucraineni. In acest moment, in privinta autoturismelor singurele probleme la granita sunt la Bechet, la frontiera cu Bulgaria. Probleme mai mari sunt la camioane.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 267.352 de persoane, dintre care 13.178 de cetateni ucraineni, in scadere cu 4,6% fata de ziua precedenta. Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 123.166 de persoane, dintre care 11.621 de cetateni ucraineni, in crestere cu 0,9% fata de ziua precedenta. Potrivit unui comunicat de pres[, prin punctele de frontiera de la nivelul…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 105.379 de persoane, dintre care 12.062 de cetateni ucraineni, in crestere cu 20,5% fata de ziua precedenta. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, prin punctele de frontiera…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 130.175 de persoane, dintre care 10.927 de cetateni ucraineni, in scadere cu 2,3% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 150.000 de persoane au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore. Peste 10.000 sunt cetațeni ucraineni Peste 150.000 de persoane au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore. Peste 10.000 sunt cetațeni ucraineni Peste 150.000 de persoane au intrat in Romania, in cursul zilei de duminica dintre care…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 98.667 de persoane, dintre care 11.749 de cetateni ucraineni (in crestere cu 15,1% fata de ziua precedenta), potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe la frontiera…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de sambata, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 113.395 de persoane, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni (in crestere cu 19% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.254 de persoane, dintre care 8.730 de cetateni ucraineni (in scadere cu 2,6% fata de ziua precedenta). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…