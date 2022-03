Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera comunica despre prezența unui flux majorat in trei puncte de trecere a frontierei de stat. Intrare in Republica Moldova PTF Palanca - Maiaki – Udobnoe (partea ucraineana, rindul mai mare de 3 km/50 de pietoni) PTF Tudora – Starokazacie (partea ucraineana, rindul pina la 2 km) PTF…

- In mai multe puncte de trecere a frontierei de stat se inregistreaza un flux majorat de mașini, noteaza Noi.md. Intrare in Republica Moldova PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe (partea ucraineana, rindul de mașini pina la 3 km) PTF Tudora – Starokazacie (partea ucraineana, circa 160 mașini) PTF Giurgiulești…

- Poliția de Frontiera anunța ca la aceasta ora se menține trafic intensiv in mai multe puncte de trecere a frontierei de stat. Intrare in Republica Moldova: PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe (partea ucraineana, randul de mașini pana la 3 km) PTF Tudora – Starokazacie (partea ucraineana, circa 200 mașini) PTF…

- Poliția de Frontiera comunica despre prezența unui flux majorat in mai multe puncte de trecere a frontierei de stat. Cei mai mulți oameni intra in țara prin punctul de trecere a frontierei Palanca - Maiaki – Udobnoe (partea ucraineana, rindul mai mare de 3 km/50 de pietoni). Urmeaza vama Tudora – Starokazacie…

- Flux majorat in PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, PTF Tudora-Starokazacie, PTF Basarabeasca – Serpniovo, PTF Criva-Mamaliga, pe sensul de intrare in Republica Moldova (pe partea ucraineana). Potrivit poliției de frontiera, in celelalte puncte de trecere a frontierei se inregistreaza valori minime de trafic.

- In mai multe puncte de trecere a frontierei de stat este inrgistrat trafic intens. Potrivit Poliției de Frontiera, este flux majorat in PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, PTF Tudora-Starokazacie, PTF Basarabeasca – Serpniovo, PTF Criva-Mamaliga, pe sensul de intrare in Republica Moldova (pe

- La intrarea in Republica Moldova se mențin randuri la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, PTF Basarabeasca – Serpniovo, PTF Giurgiulești-Reni, PTF Otaci-Moghilev-Podolsk, PTF Criva-Mamaliga, noteaza noi.md La ieșirea din Republica Moldova este trafic intensiv la PTF Costești – Stinca, PTF Giurgiulești-Galați.…

- La aceasta ora, patru puncte de trecere a frontierei de stat sunt aglomerate, pe direcția de intrare in Republica Moldova. Potrivit datelor poliției de frontiera la PTF Criva – Mamaliga sunt peste 100 de mijloace de transport, la PTF Giurgiulești-Reni sunt circa 20 de mașini, un rand de circa 8 km este…