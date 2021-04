Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica dupa-amiaza, se circula in conditii de aglomeratie, in coloana, la intrarea in municipiul Bucuresti, de pe autostrada A1, dinspre Pitesti, precum si de pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat de presa, sunt valori intense in zona…

- Astfel, potrivit Infortrafic, la ora transmiterii acestei știri este semnalata ploaie torențiala pe autostrada A2 București – Constanța și pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea fiind redusa și existand pericol de acvaplanare.Polițiștii le recomanda șoferilor sa circule cu foarte mare atenție,…

- Ploua torențial, vineri seara, pe Autostrada A2 București - Constanța, iar vizibilitatea este extrem de redusa, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca, pe tronsonul 105 (Drajna) – 143 (Fetești), al Autostrazii A2 București…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, de marti dupa-amiaza, au fost instituite noi restrictii de circulatie pe autostrada A2, pe sensul catre Bucuresti, pe tronsonul kilometric 68+700 metri - 75+900 metri, in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii la sistemul rutier. Traficul va…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, de marti dupa-amiaza, au fost instituite noi restrictii de circulatie pe autostrada A2, pe sensul catre Bucuresti, pe tronsonul kilometric 68+700 metri – 75+900 metri, in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii la sistemul rutier. Traficul va…

- Mai multe tronsoane de drum care duc catre statiunile din Muntii Bucegi au inceput sa se aglomereze, vineri dupa-amiaza. In acest context, politistii le recomanda turistilor care se indreapta catre Valea Prahovei dinspre București, Ploiesti si Targoviste rute alternative, pentru evitarea aglomeratiei.…

- Vizibilitatea este redusa in trafic, miercuri seara, sub 200 de metri pe mai multe artere din județele din estul țarii, intre care și pe Autostrada A2 București - Constanța, avertizeaza reprezentanții Infotrafic, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Centrul Infotrafic anunta ca, incepand de joi, pentru doua zile, inclusiv pe timpul nopții, sunt restrictii de circulatie pe Autostrada Soarelui pentru lucrari. Restrictii sunt și pe A4 Ovidiu -Agigea, spre litoral, joi intre orele 9.00 - 17.00, relateaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…