Stiri pe aceeasi tema

- Noua cetateni din Nepal, intrati legal in Romania, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș au depistat, i-au despistat la 150 de metri de frontiera. ​”In data de 20.07.2024, in jurul orei 11:30, politistii…

- 361.000 de persoane au tranzitat sambata punctele de trecere a frontierei, cele mai multe pe sensul de intrare in țara, arata datele Poliției de frontiera. Sambata, polițiștii de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile pentru trecerea frontierei, atat pe sensul de intrare, cat…

- Doua persoane sunt cercetate, dupa ce au incercat sa mituiasca cu 700 de euro politistii de frontiera de la Nadlac pentru ca acestia sa le permita sa introduca ilegal in Romania un TIR incarcat cu 15 tone de diverse bunuri pentru care nu aveau documente, potrivit news.ro

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a informat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 38 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a sapte cetateni romani din diferite motive legale. Potrivit unui comunicat…

- Peste 530.000 de persoane au tranzitat granița cu Ungaria in minivacanța de Paște. Frontiera cu Ungaria ramane, in continuare, cea mai tranzitata. „In perioada 30... The post Peste 530.000 de persoane au tranzitat granița cu Ungaria in minivacanța de Paște appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Peste 200.000 de cetateni romani si straini si peste 37.200 de mijloace de transport au tranzitat punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in prima zi de Paste, transmite Politia de Frontiera. Astfel, pe 5 mai, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de…

- Atat camioanele, cat si autoturismele care au ales sa iasa din tara prin PTF Giurgiu, de 1 Mai, au de asteptat 60 de minute la controlul de frontiera. Pentru fluidizarea traficului, politistii de frontiera giurgiuveni au suplimentat numarul arterelor de circulatie prin punctul de frontiera la cinci…

- In jur de 30 de barbati ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granita pentru a evita sa lupte in razboiul cu Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de paza a frontierei Ucrainei, Andrii Demcenko. Cele mai multe decese s-au produs in timp ce traversau granița cu Romania.