- In ultimele doua zile, peste 300 de migranți ilegali au incercat sa treaca ilegal frontiera dintre Polonia și Belarus - ca urmare a acțiunilor agresive ale migranților ilegali, doi soldați polonezi au fost spitalizați. Pe secțiunea Podlasie a frontierei polono-belaruse, 307 persoane au incercat sa treaca…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 62 745 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 33 270 traversari persoane, noteaza Noi.md. In ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare in Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a informat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 38 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a sapte cetateni romani din diferite motive legale. Potrivit unui comunicat…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 893 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 29 886 traversari persoane. Așadar, cu referința la traversarea frontierei de catre cetațenii Ucrainei,…

- Aproximativ 120.150 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 37.200 de mijloace de transport au tranzitat punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in prima zi de Paste, a informat luni Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, transmite Agerpres. Citește și Banii Mioveniului…

- Atat camioanele, cat si autoturismele care au ales sa iasa din tara prin PTF Giurgiu, de 1 Mai, au de asteptat 60 de minute la controlul de frontiera. Pentru fluidizarea traficului, politistii de frontiera giurgiuveni au suplimentat numarul arterelor de circulatie prin punctul de frontiera la cinci…

- Incident violent in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare de pe autostrada A1, in Timiș, in care au fost implicați polițiști de frontiera care pregateau un flagrant pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Atacul a avut loc in jurul orei 03:40, cand polițiști de frontiera din…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52 032 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 26 791 traversari ale persoanelor. Totodata, in ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare in țara s-a…