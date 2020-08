Trafic ingreunat, spre sudul litoralului. Trei masini s-au tamponat in zona localitatii Agigea Accident in zona localitatii AgigeaNeatentia si graba nu fac echipa buna cand esti in vacanta pe litoral, mai ales cand pot duce, din nefericire, la un eveniment neplacut, cum ar fi un accident.De altfel, trei autoturisme s au tamponat in zona localitatii Agigea, din judetul Constanta, traficul fiind usor ingreunat. Nu au fost raportate victime. Din primele date, ar fi vorba de doua autoturisme inmatriculate in Constanta si o masina cu numere de Bucuresti, implicate in accidentul produs in jurul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

