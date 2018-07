Stiri pe aceeasi tema

- O masina cu lemne a intrat intr-o casa, la intrarea in localitatea Apoldu de Sus, pe Drumul National 1. Traficul este blocat in zona, iar la fata locului au fost chemate ambulante pentru a salva trei victime.

- Un accident rutier a avut loc marti, in jurul orei 13.30, pe DN 1, la intrarea in Apoldu de Sus, unde o mașina cu lemne a intrat intr-o casa. La intrare in Apoldu de Sus, soferul unui camion care trasporta lemne, circuland spre Alba, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune…

- O masina cu lemne a intrat intr-o casa, la intrarea in localitatea Apoldu de Sus, pe Drumul National 1. Traficul este blocat in zona, iar la fata locului au fost chemate ambulante pentru a descarcera doua victime.

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit în noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina în care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, în judetul Vâlcea.

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…

- Doi tineri din Alba au fost raniți intr-un accident care a avut loc duminica, 17 iunie, in jurul orei 16,00 pe DN 14, la iesire din Copsa Mica spre Medias. Potrivit IPJ Sibiu, un sofer de 61 de ani, Medias, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatentiei in conducere, a patruns…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, marti seara, pe Autostrada A1, intre Sibiu si Sebes, in zona Cristian, dupa ce o femeie a lovit glisiera mediana si masina a luat foc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Echipele medicale, dar si politia au fost anuntate cu privire la producerea unui accident pe DN 7, la Burdujeni, in judetul Valcea. Mai exact, evenimentul rutier in urma caruia un om a fost ranit a avut loc pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, potrivit Centrului Infotrafic. Coliziunea dintre autoturism si…