- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a transmis astazi, 29 iunie, restricții de circulație pe DN1 și A3, din cauza unor lucrari de racordare a bretelelor drumului.,,Restricții de circulație instituite pe DN1 și A3 in vederea realizarii lucrarilor de racordare a bretelelor drumului expres DEx4…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a postat imagini de pe șantierul Drumului Expres DEx4 – drum de legatura pentru asigurarea conexiunii dintre A3 și DN1 (in dreptul localitații Tureni).

Direcția Regionala de Drumuri și Poduri anunța intr-o postare pe o rețea de socializare ca se lucreaza pe anumite porțiuni ale autostrazii A1. Circulația se...

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri anunta ca astazi, 14 iunie 2024, traficul pe Autostrada Soarelui, sensul spre Bucuresti este ingreunat in urma exploziei unei anvelope a unui autotren pe Autostrada A2 pasaj CF Cernavoda A2, calea 2 Constanta Bucuresti , banda 2, km 159 900.Traficul este deviat…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a facut publice noi imagini video din zona nodului rutier Focșani-Nord („Cocoașa de la Focșani), unde firmele lui Umbrarescu au inceput montarea grinzilor. „Cocoașa de la Focșani”, cum i se mai spune nodului rutier, este parte din Lotul 4 Mandrești-Munteni…

- Deszapezire in zona cea mai dificila de pe Transfagarașan. Zapada inalta de peste 4 metri Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunța ca s-a ajuns cu deszapezirea de pe Transfagarașan in zona cea mai dificila, expusa avalanșelor. Stratul de zapada are peste patru metri și este batatorita…

- Transalpina ramane inchisa circulației si in perioada urmatoare dupa ce, miercuri, bucati de stanca s-au prabusit pe șosea, a anunțat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, citata de Agerpres.Masura a fost luata intrucat exista riscul punerii in pericol a participantilor la trafic,…

Lucrarile la Centura de Est a municipiului Arad au fost realizate in proporție de 38%, dupa estimarile Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara....