Stiri pe aceeasi tema

- Aglomeratie pe soselele din zona montana Este aglomeratie pe soselele din zona montana, iar pe autostrada Bucuresti-Pitesti circulatia a fost oprita deoarece o masina a luat foc. De la Centrul Infotrafic, inspector principal, Delia State: La aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule…

- Vești proaste pentru cei care vor sa plece la munte, in minivacanța de Rusalii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1. Intre Frasinet si Comarnic…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic, pe o distanta de aproximativ 8 km.

- Potrivit Infotrafic, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre munte, pe Valea Prahovei se circula in conditii de aglomeratie pe DN1 Ploiesti -Brasov, in zona Comarnic (pe sensul de urcare) si in Busteni (pe ambele sensuri). Pe unele segmente se circula in coloana, cu viteza…

- Traficul rutier este aglomerat, sambata, pe sensul de urcare al DN 1 Ploiesti – Brasov si incepe sa se circule cu dificultate pe Autostrada Soarelui si pe DN 39 Mangalia – Constanta, potrivit IGPR. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sambata…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 24 aprilie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfașoara ingreunat din cauza unor lucrari de reparații și de curațare a rigolelor. Potrivit INFOTRAFIC, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfasoara…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza astazi dinspre munte catre capitala, se circula ingreunat pe DN 1 Valea Prahovei, intre statiunile montane Predeal si Busteni, formandu se o coloana in miscare,…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, conform news.ro.Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…