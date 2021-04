Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au suferit leziuni si au fost transportate vineri la spital in urma unui accident care a avut loc pe DN 24 Tecuci – Barlad (DE 581), in zona localitatii Tepu, judetul Galati, si in care au fost implicate trei masini. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- TRAFIC INGREUNAT PE DN 65, DIN CAUZA LUCRARILOR LA PARTEA CAROSABILA Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18,00, pe DN65 E574, intre km 59+400 m si km 60+600 m (zona cu separatoare de sens), in afara localitatii Valea Mare, pe sensul Pitesti…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- Eveniment Accident rutier pe E70, intre Vitanești și Vaceni/ Trei mașini implicate, posibil cinci victime aprilie 11, 2021 16:24 Circulația este blocata pe E70, intre localitațile Vitanești și Vaceni, in urma unui accident rutier, care a avut loc cu puțin timp in urma, in care au fost implicate trei…

- Traficul se desfașoara alternativ, pe un sens, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, langa Caineni, județul Valcea, dupa un carambol intre 4 mașini și un TIR. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, traficul rutier se desfașoara alternativ, pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata astazi, 17 martie, pana la ora 16,00, pe DN 7 Pitesti-Ramnicu Valcea, la kilometrul 143+600 de metri, in zona localitatii Cotmeana, judetul Arges, acolo unde se executa lucrari de reparatii…

- "Pe DN2 Focsani-Marasesti, in apropierea localitatii Bizighesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate cinci autoturisme"!, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din primele informatii, o persoana este ranita, iar o alta este incarcerata.…

- Se circula cu greutate pe o porțiune a autostrazii A1. Administratorul drumului face reparații in zona Saliște din județul Sibiu și a restricționat circulația pe prima banda și pe banda de urgența, potrivit Mediafax. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS…