Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in conditii de ceata densa pe DN 1, intre kilometrii 369 – 375, intre localitatile Alba Iulia si Lancram, judetul Alba, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri. De asemenea, ceata densa este semnalata si pe DN 7 , intre localitatile Sebes si Vintu de Jos, judetul Alba, vizibilitatea fiind redusa chiar sub 50 de metri, anunța Agerpres. Recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fata si sa foloseasca corespunzator luminile. The post…