Stiri pe aceeasi tema

- Tirul, care transporta cereale, s-a rasturnat pe partea carosabila.In urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, ci doare pagube materiale.La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0.

- Circulatia rutiera pe drumul national 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu a fost perturbata luni dimineata, dupa ce un copac si doi stalpi care sustin cablurile de alimentare energie electrica au fost doborati pe carosabil, potrivit news.ro. Conform datelor furnizate de Politia Judeteana Valcea,…

- Circulația pe traseul R-6 a fost blocata, dupa ce un camion incarcat cu floarelui s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, in apropiere de localitatea Mihailovca, din raionul Singerei. Potrivit datelor preliminare, in accident a fost implicat un amion de marca…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, in Municipiul Campulung, zona Lidl, dupa ce o masina a intrat intr-un stalp. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. CITEȘTE ȘI…Polițiștii argeșeni cauta o femeie disparuta din Ștefanești

- Circulatia rutiera in judetul Constanta se desfasoara cu dificultate marti in unele zone din cauza zapezii si a viscolului, utilajele de deszapezire fiind scoase pe teren. Lucratori ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta au intervenit in comuna Ciocarlia pentru repunerea pe carosabil…

- Este trafic ingreunat pe autostrada Arad-Timișoara, dupa ce un tir care transporta mașini s- rasturnat. Circulația este inchisa in zona. Este trafic ingreunat pe autostrada A1, in aceasta dimineața. la kilometrul 549, pe sensul Arad – Timișoara. O autoutilitara ce transporta autoturisme s-a rasturnat.…

- In numai 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau au gestionat 32 de evenimente. Cea mai ampla interventie a fost pe DN2 E85, unde un tir incarcat cu 22 tone de vin s-a rasturnat in afara partii carosabile.

- Pe DN1 (E60) Cluj-Napoca – Oradea, la ieșirea din localitatea Bucea catre județul Bihor (în județul Cluj), un tir încarcat cu fier vechi s-a rasturnat pe carosabil. Circulația este oprita pe ambele sensuri. Din fericire, nu s-au gasit…