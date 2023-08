Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident care ingreuneaza traficul a avut loc astazi pe autostrada A1, la kilometrul 380, intre localitatile Vețel si Mintia, din judetul Hunedoara. Un microbuz aflat pe o remorca atașata unui autoturism s-a rasturnat pe carosabil, informeaza DRDP Timisoara. Ieri dimineata, un alt accident in…

- Banda 2 de pe autostrada A1 este inchisa la kilometrul 408+200, pe raza localitații Holdea, judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Deva. Conform DRDP Timisoara se executa lucrari de inlocuire a parapetului median. „Banda 2 este inchisa circulației rutiere pana aproximativ in jurul orei 16. Traficul…

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident mortal in vestul țarii. Ia data de 03 iunie 2023, ora 13:57, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg, au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN66 in localitatea Bretea Streiului, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.

- Un grav accident de circulație pe autostrada A1, in dreptul localitații Ilia, din județul Hunedoara, ingreuneaza traficul pe sensul de mers Timișoara – Deva. Conform DRDP Timișoara incidentul a avut loc la km 387 pe A1 și circulația se desfașoara dirijat, pe banda de urgența. Articolul Trafic ingreunat…