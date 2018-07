Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2) se desfasoara cu dificultate la kilometrul 190, o banda de mers fiind blocata pe sensul catre Capitala, în urma producerii unei coliziuni în lant între sase autovehicule, a anuntat duminica, la

- Traficul rutier este ingreunat pe AUTOSTRADA A2 pe sensul spre Bucuresti din cauza unui accident produs duminica seara la kilometrul 190, pe sensul de mers catre capitala. Sase masini s-au ciocnit ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta, anunta Infotrafic. In urma impactului a rezultat…

- Doua accidente rutiere in lant au avut loc in aceasta dupa amiaza pe Autostrada Soarelui. Din primele informastii, primul eveniment rutoier a avut loc la km 21 pe sensul catre Bucuresti, coloana de masini fiind de aproximativ un kilometru.Cel de al doilea eveniment rutier a avut loc la km 152 pe sensul…

- Traficul rutier este ingreunat la aceasta ora pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanta, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, o persoana fiind ranita usor. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule,…

- Soferii care au drum catre mare sau, din contra, se intorc de pe litoral catre Capitala in aceasta prima zi a saptamanii vor observa lucratorii de la drumuri, care fac lucrari pe anumite portiuni ale Autostrazii A2 Bucuresti- Constanta. In cazul primei benzi pe sensul de mers catre Constanta se fac…

- Centrul Infotrafic anunta ca, luni, pana la ora 19:00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului. Vor exista restrictii pe anumite sectoare ale ambelor sensuri.Potrivit Infotrafic se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului,…

- Pe Autostrada 2 Bucuresti – Constanta, traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Bucuresti, pe prima banda, si pe sensul catre Constanta, tot pe prima banda, din cauza unor lucrari de reparatii la carosabil, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Traficul este restricționat, azi, pâna la ora 19.00, pe Autostrada Soarelui, atât pe sensul catre București, cât și pe sensul catre Constanța, din cauza unor lucrari, anunța Centrul Infotrafic. Pâna la ora 19.00, pe Autostrada A2 București – Constanța, din cauza unor…