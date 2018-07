Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat la aceasta ora pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanta, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, o persoana fiind ranita usor.

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, sensul spre Constanța, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei mașini. O persoana a fost ranita ușor.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre litoral catre Capitala, se circula ingreunat pe Autostrada A2, pe ambele benzi ale sensului de mers catre Bucuresti, intre localitatile Lehliu Gara si Sarulesti Gara, judetul Calarasi,…

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN1 centura de Vest a municipiului Ploiesti, unde patru masini s-au ciocnit. In urma accidentului, o persoana a fost ranita grav. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pe DN1 centura de Vest a municipiului Ploiesti, a avut loc un accident…

- Traficul rutier este restrictionat in centrul Capitalei, in apropiere de Piata Unirii, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. O femeie in varsta de 60 de ani a fost ranita. Din primele informatii, femeia ranita, unul dintre soferii implicati in accident,…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 144 si 212, si pe A4 Ovidiu –Agigea, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, din cauza cetii care a redus vizibilitatea intre 50 si 100 de metri. Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza de deplasare la conditiile…