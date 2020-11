Stiri pe aceeasi tema

- Defectarea unei sine pe segmentul dintre statiile de metrou Mihai Bravu si Dristor 1 de pe Magistralele 1 si 3 a provocat luni seara reorganizarea circulatiei trenurilor in sistem pendula pe aceste tronsoane, a anuntat Metrorex. "Metrorex informeaza ca astazi, 23.11.2020, circulatia trenurilor…

- Circulația pe magistrala 1 de metrou se desfașoara cu dificultate dupa ce un tren s-a defectat la statia Piata Unirii. ”Circulatia se desfasoara cu dificultate pe Magistralele 1 (Dristor – Pantelimon) si 3 (Preciziei – Anghel Saligny) de metrou in urma defectiunii unui tren de tip IVA la statia Piata…

- Metrorex informeaza ca astazi. 11.11.2020, in intervalul 09:37 - 09:51, pe Magistrala 1 de metrou, circulatia trenurilor s-a desfasurat cu dificultate in urma unei defectiuni tehnice aparute la un tren pe firul 1 de mers. Traficul de calatori nu a fost intrerupt, circulatia fiind reorganizata pe relatia…

- Metrorex informeaza ca astazi, 07.10.2020, incepand cu ora 18:32, din cauza unei urgențe medicale semnalate intr-un tren la stația de metrou Timpuri Noi, pe Magistralele 1 și 3, circulația trenurilor de metrou s-a desfasurat cu dificultate. Au fost realizate procedurile medicale ce se impun in astfel…

- In cursul dimineții de astazi, calatorii aflați in stația de metrou Eroilor 2 de pe noua magistrala Drumul Taberei – Eroilor s-au trezit cu apa in cap. Ca urmare a filmarilor postyete pe Facebook, Metrorex a confirmat ca joi dimineata, in statia de metrou Eroilor 2, din cauza unei avarii la o conducta…