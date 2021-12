Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este ingreunata pe DN 6, Timișoara – Remetea Mare, de mai bine de o ora in urma unui accident. Potrivit unui șofer din grupul Info trafic jud. Timiș, accidentul a avut loc inainte de depozitul de bere dintre Timișoara și Remetea Mare. Au fost implicate trei mașini. Reprezentanții IPJ Timiș…

- Trafic ingreunat, pe jumatate de cale, la Remetea Mare, pe DN 6, miercuri dimineața, in urma unui accident rutier. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. „O femeie in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din direcția Timișoara inspre localitatea Remetea Mare, iar la km 546+380 m a intrat…

- Doua transporturi agabaritice vor fi efectuate marti pe traseele Sibiu – Bors II si Calafat – Nadlac II, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Un transport agabaritic pe traseul Sibiu – A1 – DN 1 – Centura Alba – DN 1 – A 10 – A 3 – DN 1 – Oradea – DN 1 – PTF Bors II se va desfasura incepand…

- O ambulanța care transporta un pacient la dializa a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier, in Timișoara. Autoutilitara a fost lovita de un tramvai in care erau 20 de persoane, potrivit OpiniaTimișoarei. Nu au existat victime, ci doar pagube materiale. La fața locului și-au facut apariția…

- Vești proaste pentru șoferi! Se inchide traficul rutier pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Primaria anunța inchiderea circulației rutiere pe strada Prezan, pe tronsonul cuprins intre strazile Aida și Victor Gaga, in perioada 15-22 noiembrie. Masura este necesara pentru efectuarea lucrarilor…

- Municipalitatea a anunțat inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (tronson cuprins intre strazile str. Coriolan Brediceanu și b-dul Republicii). Circulația va fi restricționata vineri, 29 octombrie, intre orele 07.00 și 19.00, in vederea executarii lucrarilor de decapare a stratului…

- De la 17,16 cat era sambata, rata de infectare cu coronavirus in Remetea Mare a crescut in ultimele 24 de ore la aproape 19 cazuri la mia de locuitori. Incidența este puțin in scadere la nivelul județului, dar și la Timișoara. Avem 26 de localitați cu rata de infectare peste 10 la mie.

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 12,23 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 11,97. Rata de infectare la nivelul judetului este 9,98, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 9,79. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Remetea Mare: 18,86. Astazi, conform…