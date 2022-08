Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Traficul va fi ingreunat in Vama Ruse, miercuri seara, din cauza unui protest care se va desfașura pe teritoriul Bulgariei, intre orele 18.00 și 23.00, potrivit unui comunicat al Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu. Protestul are loc in zona sensului giratoriu, inainte de zona…

- Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii…

- O mașina a intrat, luni, in patru persoane care se aflau pe un podeț de acces intr-un imobil. Accidentul a avut loc pe DJ 106, in localitatea Nocrich, județul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari rezulta ca șoferul unui autoturism, din cauze care urmeaza a fi stabilite, a pierdut controlul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca circulația rutiera va fi restricționata astazi pe mai multe artere rutiere din județul Valcea.. Restricțiile se vor aplica in funcție de condițiile meteo, astfel: DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, kilometrii 182 – 191, pe raza localitații…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…

- Circulatia in Pasajul Unirii din Capitala va fi inchisa, incepand de duminica. Pasajul intra in proces de consolidare, lucrarile fiind programate sa dureze pana in septembrie. ”Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie, circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita,…

- O rețea de trafic de migranți condusa de un roman de 28 de ani ar fi dus ilegal in vestul Europei peste 36.000 de sirieni, irakieni sau indieni, reușind sa adune caștiguri record, de peste 150 de milioane de euro, conform Poliției Romane de Frontiera. Autoritațile au anunțat, vineri, ca politisti de…