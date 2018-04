Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de imigranți incercau sa iasa din Romania inchiși intr-un TIR. Cele 79 de persoane, cetațeni din iranieni, irakieni, sirieni, turci și chinezi au fost descoperiți, vineri dimineața, de polițiștii de frontiera la Vama Borș. Intr-un comunicat transmis de Poliția de Frontieria, se arata ca șoferul…

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- "In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale. Nu se stie cat va dura aceasta situatie”, au explicat reprezentantii CNAB. Deciziile referitoare la decolare apartin pilotilor, potrivit CNAB. Ultimul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca la aceasta ora (10:15), circulația rutiera este in continuare intrerupta pe DN10 – Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost sistata circulația rutiera pentru transportul de mare tonaj, pe drumul republican (D/R) R 30: Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda, km 17 – 19, localitatea Troița Noua.

- Duminica, 18 februarie a.c., peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele FCSB si…

- Polițiștii salajeni au depistat, in cursul anului trecut, 60 de soferi care conduceau pe drumurile publice autovehicule neinmatriculate sau neinregistrate. Alti opt au fost surprinsi in trafic in timp ce conduceau autovehiculele cu numar fals de inmatriculare. Și in luna ianuarie a acestui an, polițiștii…

- Polițiștii din Capitala cauta persoana care a pierdut o sacoșa cu 20 de mii de lei in Piața Centrala din Capitala.Potrivit ultimelor informații, banii au fost gasiți de o vanzatoare din Piața Centrala.