Trafic îngreunat de ceață pe drumurile din judeţele Bacău, Galaţi şi Iaşi Șoferii au circulat cu dificultate, sambata dimineața, pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Galati si Iasi. Ceața intensa a facut ca vizibilitatea sa fie redusa sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pana la ora 10.00, in judetele Galati, Iasi, Bacau (in zonele Podu Turcului, Rachitoasa, Corbasca, Stanisesti, Glavanesti, Motoseni, Pancesti, Parincea, Ungureni, Plopana, Dealu Morii, Gaiceana, Huruiesti, Tatarasti, Traian, Lipova, Filipeni, Vultureni, Odobesti, Colonesti, Rosiori, Secuieni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

