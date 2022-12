A inceput aglomerația ”tradiționala” de pe Valea Prahovei. Coloana de masini se intinde pe 5 kilometri. Traficul rutier este ingreunat, vineri, pe DN 1, pe sensul spre Brasov, in localitatile Nistoresti si Comarnic, unde mașinile stau bara la bara. Trafic ingreunat pe DN1 Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineata, […] The post Trafic infernal pe Valea Prahovei: coloane de masini intre Nistoresti si Comarnic, de pe DN1 first appeared on Ziarul National .