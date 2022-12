Trafic infernal pe Valea Prahovei. Ce rute alternative sunt recomandate Pe acelasi sens de mers se circula ingreunat si in statiunea Busteni, unde coloana de vehicule este de un kilometru.Se mai circula in conditii de aglomeratie si intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul de coborare Brasov catre Ploiesti, fiind formata coloana de autovehicule care se deplaseaza cu viteza redusa, de circa cinci kilometri.„Ne asteptam ca valorile de trafic sa creasca in perioada urmatoare, motiv pentru care le recomandam conducatorilor auto sa acorde atentie tuturor manevrelor pe care le efectueaza, sa pastreze o distanta corespunzatoare in mers, care sa le permita sa franeze… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

