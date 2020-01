Trafic infernal pe DN1 în zona statiunilor: Coloanele de mașini se întind de la Azuga până la Comarnic Traficul este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in localitatile Comarnic, Sinaia, Busteni, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres. "Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul Ploiesti catre Brasov se inregistreaza coloana in localitatea Comarnic, de la km 101, iar in statiunea Sinaia coloana in miscare de la km. 122 pana la 126. In statiunea Busteni coloana este de la km 127 pana la 130+600 pe sensul catre Brasov, iar pe sensul catre Bucuresti, de la km 138 pana la km 130", precizeaza IPJ Prahova. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

